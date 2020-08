Corona-Infizierter geht in Nürnberg feiern – Landkreis sucht via Facebook nach weiteren Partygästen

Anzeige

Nürnberg. Nachdem eine Person aus Nürnberg, die mit dem Coronavirus infiziert ist, trotzdem zu einer Feier gegangen ist, sucht der Landkreis nun via Facebook nach weiteren Partygästen. Im Nachtclub “mach1 Nürnberg” hatten viele Feiernde in der Nacht vom 15. auf den 16. August falsche Angaben zu ihren persönlichen Daten gemacht. Die unvollständige Teilnehmerliste bereitet den Behörden arge Probleme, mögliche Infektionsketten nachzuvollziehen. In einem Facebook-Post appelliert der Landkreis nun an die weiteren Partygäste, sich zu melden.

In dem Aufruf heißt es: “Es stellte sich heraus, dass ein Partygast positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden war. Alle Teilnehmer der Privatfeier müssen sich dringend und unverzüglich beim jeweils für den Wohnort zuständigen Gesundheitsamt melden.”

Der infizierte Gast wusste zum Zeitpunkt der privaten Feier, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist. Trotzdem hat die Person die angeordnete Quarantäne verlassen, teilte der Landkreis Fürth am Montag mit. Auch die Polizei hilft bei der Suche nach den weiteren Gästen.