Corona-Infizierte stirbt nach Kaiserschnitt-Geburt im Gefängnis

Washington. Eine Gefangene mit Coronavirus-Symptomen und künstlicher Beatmung, deren Kind per Kaiserschnitt auf die Welt geholt worden war, ist in Haft gestorben. Die 30-jährige starb am Dienstag, etwa einen Monat nachdem sie ins Krankenhaus gekommen war, wie Behörden mitteilten.

Die Frau war am 20. März aus einer Haftanstalt in South Dakota in ein Bundesgefängnis in Fort Worth (Texas) gebracht und wegen der Pandemie unter Quarantäne gestellt worden. Am 28. März wurde sie wegen "möglicher Bedenken wegen ihre Schwangerschaft" in ein lokales Krankenhaus gebracht, am gleichen Tag jedoch entlassen.

Beschleunigte Freilassung einiger Gefangener angeordnet

Drei Tage später kam sie mit Fieber, trockenem Husten und anderen Symptomen erneut ins Krankenhaus und wurde ab dem gleichen Tag künstlich beatmet. Am nächsten Tag wurde das Kind auf die Welt geholt.

Justizminister William Barr ordnete im Kampf gegen das Coronavirus die vermehrte Nutzung von Hausarrest und beschleunigte Freilassung einiger Gefangener an, insbesondere dort, wo das Virus sich stark ausgebreitet hat.

RND/AP