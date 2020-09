Corona-Infektionen bei Sexparty in Berlin: „Ein Super-Spreading-Ereignis“

Anzeige

Berlin. Nach einer Sexparty in Berlin ist es offenbar zu Corona-Infektionen gekommen. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Wochenbericht zur Corona-Lage in Berlin-Mitte hervorgeht, seien für 35 Einrichtungen und Ereignisse Infektionskontakte gemeldet worden - darunter vier Schulen, fünf Arztpraxen und auch eine Sexparty. Die habe das „Potenzial für ein Super-Spreading-Ereignis“, heißt es in dem Bericht weiter.

Offenbar hatte sich eine Gruppe von Personen aus dem europäischen Ausland, darunter Holländer und Dänen, in Berlin zu der Sexparty verabredet, schreibt die „Berliner Morgenpost“. „Das war ein Super-Spreading-Ereignis“, zitiert die Zeitung Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe (SPD).

Insgesamt sind laut des Wochenberichts in der 35. Kalenderwoche in Berlin-Mitte 73 Neuinfektionen gemeldet worden, darunter 39 Männer und 34 Frauen. Das sind acht Infektionen weniger als in der Vorwoche.