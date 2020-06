Corona-Infektionen bei Gottesdiensten in Mecklenburg-Vorpommern - 350 Menschen betroffen

Anzeige

Der Landkreis Vorpommern-Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) hat am Samstag häusliche Isolation für rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Gottesdiensten verfügt, bei denen sich über Pfingsten mehrere Gläubige mit dem Coronavirus infiziert hatten. Das gab der Sprecher des Landkreises, Olaf Manzke, am Nachmittag bekannt.

Sie dürfen laut behördlicher Anordnung ihre Wohnungen nun für 14 Tage nicht ohne Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen und keinen Besuch empfangen. Wer der Anordnung zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldbuße bestraft.