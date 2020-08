Corona in Wittenberge: Schule und Kita geschlossen, 450 Kinder in Quarantäne

Anzeige

Wittenberge. Die Corona-Infektion eines Mannes aus Wittenberge in Brandenburg hat weitreichende Folgen. Wie die “Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ) berichtet, steckte der Familienvater seine Kinder an, deswegen mussten am Dienstag auf Anordnung des Gesundheitsamtes des Landkreises Prignitz auch eine Grundschule und eine Kindertagesstätte geschlossen werden. Die Mutter und die fünf Kinder der betroffenen Familie befinden sich bereits seit dem Wochenende in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt hatte zuvor nur für die Klassen und Kita-Gruppen Quarantäne angeordnet, die von den Kindern der Familie besucht wurden. Jetzt sind davon insgesamt knapp 450 Kinder betroffen. Am Mittwoch stehen für sie Corona-Tests an, die mit mobilen Teststrecken durchgeführt werden sollen.

Prignitz bislang Landkreis mit wenigsten Infektionen in Brandenburg

Das Gesundheitsamt habe am Samstag von der Infektion des Mannes erfahren, zu dessen Familie auch schulpflichtige Kinder gehörten. Die Mutter und die Kinder der in häuslicher Isolation lebenden Familie seien am Montag auf das Coronavirus getestet worden.

"Die Ansteckungsgefahr durch Corona droht nicht nur im Urlaub oder außerhalb der Region, sondern ist auch in der Prignitz latent und nicht zu unterschätzen", sagte Landrat Torsten Uhe. Er mahnte die Bürger, weiterhin diszipliniert die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Die Prignitz ist mit insgesamt 33 Fällen bislang der Landkreis mit den wenigsten Infektionen in Brandenburg.