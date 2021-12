New York: Ungeimpften Gefängniswärtern droht Suspendierung

Anzeige

New York. Dem New Yorker Gefängnissystem droht in der Corona-Pandemie der Ausfall Hunderter ungeimpfter Gefängnisbeamter: Sie könnten wegen Versäumens einer Frist für verpflichtende Impfungen gegen das Coronavirus am kommenden Dienstag suspendiert werden.

Die zuständige Behörde berichtete, bis Montagnachmittag seien 77 Prozent der Angestellten im Vollzugswesen der Stadt mindestens einmal geimpft worden. Dies bedeutete, dass bei etwa 1900 Angestellten zu diesem Zeitpunkt eine erste Impfung noch ausstand. Wegen Personalmangels war die Deadline für Impfungen bereits um einen Monat nach hinten verschoben worden.

Religiöse oder medizinische Gründe für Ausnahmeregelung

Gefängnisangestellte, die aus religiösen oder medizinischen Gründen von einer Ausnahmeregelung Gebrauch machen wollen, können zunächst weiter arbeiten, während ihre Fälle geprüft werden.

Jene, die weiterhin bis Dienstag, 17.00 Uhr Ortszeit, keinen Impfnachweis erbracht hatten und nicht von einer Ausnahmeregel Gebrauch machen wollten, sollten unbezahlt beurlaubt werden und von der Stadt ausgegebene Schusswaffen sowie Schutzkleidung zurückgeben.

Notfall-Exekutivanordnung

In Erwartung der drohenden Folgen des Impfmandats hatte Bürgermeister Bill de Blasio am Montag eine Notfall-Exekutivanordnung herausgegeben, die es ermöglicht, bei Personalnot einen Wechsel von achtstündigen- auf zwölfstündige Schichten zu vollziehen.

Der Präsident der Gewerkschaft für Gefängniswärter kritisierte das als „rücksichtslos und fehlgeleitet“. Die Gewerkschaft kündigte Klage an. Dasselbe Vorgehen hatte Ende Oktober eine Gewerkschaft für Polizisten versucht, als das Impfmandat für Polizisten nahte - ohne Erfolg. Die Gewerkschaft unterlag und die Impfanordnung trat wie geplant in Kraft.