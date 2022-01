Angst vor Corona: 13-Jährige aus Hagen verweigert Schule mit Ungeimpften - und sitzt lieber draußen

Anzeige

Anzeige

Hagen. Eine Schülerin aus Hagen weigert sich, mit ihren ungeimpften Mitschülerinnen und Mitschülern in einem Klassenraum zu sitzen. Die 13-jährige Yasmin T. aus Hagen, die die dortige Heinrich-Heine-Realschule besucht, sitzt lieber draußen in eisiger Kälte, als sich in der warmen Schule dem Risiko einer Corona-Infektion auszusetzen, berichtet die „Westfalenpost“ (WP). Denn Yasmin hat eine Vorerkrankung.

Yasmin: „Mit denen setze ich mich nicht mehr in einen Raum“

Anzeige

Die Siebtklässlerin ist demnach dreifach geimpft, hält sich strikt an die Hygieneregeln und setzt ihre FFP2-Maske auf dem gesamten Schulgelände nicht ab - auch nicht, wenn sie draußen über einen von der Schule zur Verfügung gestellten Laptop am Unterricht teilnimmt. „Es gibt viele Kinder wie mich. Aber es gibt auch solche, die sind nicht geimpft und halten sich nicht an die Regeln. Und mit denen setze ich mich nicht mehr zusammen in einen Raum“, sagt Yasmin der Zeitung.

Stattdessen sitzt sie seit dem Schulbeginn am 10. Januar auf dem Schulgelände, dick eingepackt in Jacke, Mütze und Handschuhe. Sie friert trotzdem, sagt sie der WP, „aber ich halte hier so lange durch, wie es sein muss“. Mit der Aktion möchte die 13-Jährige ein Zeichen setzen.

Schule und Pflegemutter unterstützen Yasmin

Die Schulleiterin Corinna Osman kann die Angst des Mädchens verstehen. „Wir möchten sie nicht zwingen, die Schule zu betreten, wenn sie Angst vor einer Infektion hat. Und ich kann auch nicht garantieren, dass sie sich nicht ansteckt“, erklärt sie der Zeitung. In den Pausen bitte die Schulleiterin Yasmin allerdings in ein leeres Büro, damit sie sich aufwärmen könne.

Anzeige

Gegenüber dem WDR führt Schulleiterin Osman aus: „Wir merken bei vielen unserer Kinder, dass sie große Angst haben und dass die Pandemie bei denen großen Sorgen auslöst, sich anzustecken, Familienangehörige anzustecken und dass man nicht absehen kann, was das für Folgeerkrankungen nach sich zieht.“ Bei Yasmin sei diese Angst sehr ausgeprägt. „Ich finde das wichtig, dass sie darauf aufmerksam macht“, sagt die Schulleiterin.

Anzeige

Auch ihre Pflegemutter Cornelia W. unterstützt die 13-Jährige bei ihrem Vorhaben: „Yasmin ist ein Mensch, der weiß, was er will. Ich stehe voll hinter dem, was sie tut“, betont sie gegenüber der WP.

Yasmin will Mitstreiter und Mitstreiterinnen in ganz Deutschland finden

Yasmins Ziel sei es, dass sich alle ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler gegen Corona impfen lassen. Auch einige Lehrerinnen und Lehrer gebe es an der Schule, die sich noch nicht haben piksen lassen. „Für meine Sache kämpfe ich. Und wenn die Politiker das nicht gebacken kriegen, werde ich versuchen, weitere Mitstreiter in ganz Deutschland zu finden und es so hinzukriegen. In dieser Sache gebe ich nicht auf“, gibt sich die 13-Jährige kämpferisch.

Jugendamt schreitet ein und spricht von Kindeswohlgefährdung

Doch könnte die Aktion der Schülerin bald gestoppt werden? Laut WP hat sich das Jugendamt Hagen eingeschaltet, dass das Wohlergehen des Mädchens als gefährdet ansieht. „Der Protest ist vielleicht gut gemeint, aber es handelt sich um ein 13-jähriges Kind, das bei Wind und Wetter draußen sitzt und das Ganze nicht überblickt“, sagte Reinhard Goldbach, Leiter des städtischen Fachbereichs Jugend und Soziales, der Zeitung am Mittwoch. Sollte die Schülerin weiter draußen sitzen bleiben, ziehe das Jugendamt eine Inobhutnahme in Betracht.

Doch genau das tut Yasmin. Wie Schulleiterin Osman dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstagmorgen bestätigt, führt sie ihren Protest weiter fort. Mehr dürfe sie wegen einer Anordnung des Jugendamtes nicht sagen. Das RND hat bei Yasmin und ihrer Pflegemutter um ein Gespräch gebeten.

Osman sagte vor der Anordnung des Jugendamtes, dass sie Yasmin unterstütze. Eine Kindeswohlgefährdung liege nicht vor: „Wir versorgen sie mit Tee, und sie wärmt sich regelmäßig im Gebäude auf. Wir sorgen dafür, dass sie nicht auskühlt.“ Gegenüber der WP führt sie aus: „Wenn Yasmin darauf besteht, auf dem Schulhof zu bleiben, dann werden wir sie nicht daran hindern. Sie möchte auf Missstände hinweisen, und das finde ich gut. Sie ist kein Kleinkind mehr, sondern ein sehr reflektierter Mensch. Sie will kämpfen.“