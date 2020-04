Anzeige

Dieser Geburtstag wird Queen Elizabeth II. wohl stark in Erinnerung bleiben. Wegen der aktuellen Corona-Krise ist von Feiern keine Rede. Stattdessen empfängt die Königin zu ihrem 94. Ehrentag die Glückwünsche ihrer Familie über soziale Netzwerke.

Zum Schutz vor dem Coronavirus zog die Queen sich bereits Mitte März gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Philip auf Schloss Windsor zurück. Nicht nur sie persönlich muss sich einschränken, das ganze Land ist stark vom Coronavirus betroffen. Dabei stellt sich die Frage: Welche Rolle spielt die Queen im Zuge der Krise?

Queen nutzt seltenen Weg der TV-Ansprache

Laut Johns Hopkins Universität sind am Dienstag 125.856 Briten mit dem Virus infiziert, 16.509 Infizierte starben. Experten befürchten, dass Großbritannien im Hinblick auf die Todesrate eines der am schlimmsten betroffen Länder werden könnte. Das Handeln der Queen verdeutlicht, wie verheerend die Lage ist. Anfang April wendete sich die 94-jährige in einer TV-Ansprache an die Bürger Großbritanniens.

Eine solche Ansprache, kam in den 68 Jahren ihrer Regentschaft bisher so gut wie nie vor. Von der alljährlichen Weihnachtsansprache abgesehen, wählte die Queen erst drei Mal diesen Weg der Kommunikation: Beim Golfkrieg 1991, zum Begräbnis von Prinzessin Diana 1997 und dem Tod ihrer Mutter 2002.

Lob für die Queen vom Labour-Chef

Ihre Ansprache nutzte die Queen vor allem als Appell an die Bürger. So sagte sie: „Zusammen gehen wir diese Krankheit an, und ich möchte Ihnen versichern, wenn wir alle vereinigt und entschlossen bleiben, dann werden wir sie überwinden." Die Rede galt auch dem Lob des nationalen Gesundheitsdienstes und den Menschen, die in der Krise großen Einsatz erweisen. Die Ansprache wurde im Vorfeld mit der Regierung abgesprochen. Denn diese erhoffte sich, dass durch die Rede die Moral der Bürger gestärkt wird, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten.

Mit Erfolg – in Regierungskreisen wurde die Ansprache mit großer Begeisterung aufgenommen. „Die Königin spricht für das ganze Land und für unsere Entschlossenheit, das Coronavirus zu bekämpfen“, teilte Keir Starner, Chef der Labour-Partei mit.

Nur eine Woche später meldete sich die Queen zusätzlich in einer erstmaligen ermutigenden Osteransprache erneut zu Wort. “Wir wissen, dass uns das Coronavirus nicht bezwingen wird. So düster der Tod sein kann, vor allem für die Trauernden unter uns: Licht und Leben sind größer,” sagte die Königin in einer Audio-Botschaft. Und auch ihr Mann Prinz Philip bewies am Montag, wie ernst die Royals die Krise nehmen. Obwohl er sich bereits seit 2017 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, dankte er in einer Botschaft all denjenigen die im Kampf gegen das Coronavirus an vorderster Front kämpfen.

Video Großbritannien: Mehr als 10.000 Tote, Boris Johnson hat sich erholt 1:27 min In Großbritannien gibt es mittlerweile 10.000 Corona-Tote. Premierminister Boris Johnson hat sich hingegen erholt. © Chantal Ranke/Reuters

Verhältnis zu Premier Johnson ist unklar

Dass Großbritannien sich überhaupt in dieser schweren Lage befindet, hängt auch mit dem langen Zögern der Politik zusammen. So ließ Premierminister Boris Johnson, der sich aktuell von seiner Corona-Erkrankung erholt, noch bis Ende März Schulen und Universitäten geöffnet. Ob Großevents stattfanden, oblag den Veranstaltern. Erst am 23. März verhängte das Land strenge Ausgangsbeschränkungen.

Den Briten ist damit beispielsweise nur noch der Einkauf lebensnotwendiger Dinge und Sport mit Mitgliedern des Haushalts erlaubt. Wie die Queen zu der späten Verhängung der Maßnahmen steht ist unklar. Traditionell hält sich die gesamte königliche Familie mit politischen Aussagen zurück. Somit ist auch nichts Genaueres über das Verhältnis der Queen mit dem britischen Premier bekannt.

Bekannt ist allerdings, dass Queen Elizabeth II. sich schon während ihrer gesamten Regentschaft regelmäßig mit dem aktuellen Premierminister trifft. Bei den wöchentlichen Treffen soll die Queen vor allem kritische Fragen stellen und auch ihre Meinung zu politischen Themen und Entwicklungen kundtun. Das Treffen bleibt Boris Johnson nun auch trotz Social Distancing nicht erspart. So postete der Instagramkanal „theroyalfamily“ vor drei Wochen ein Bild, das die Queen und den Premier bei ihrer telefonischen Audienz zeigen. Ob sie ihm dort ihre Meinung zu seinem politischen Handeln gesagt hat, bleibt reine Fantasie. Ebenso, ob Johnson zum Hörer greif, um ihr zum heutigen Geburtstag zu gratulieren.

RND mit dpa