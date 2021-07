Im Freizeitpark, Stadion oder Freibad: Bundesweit werben Anbieter für die „Impfung to go“

Anzeige

Hannover. Vor wenigen Wochen standen noch Hunderttausende deutschlandweit auf den Wartelisten, um eine Corona-Impfung zu erhalten. Doch inzwischen lässt der Ansturm nach, in einigen Arztpraxen und Impfzentren lagert Impfstoff, der unter die Leute gebracht werden soll. Deshalb starteten mehrere Regionen Pop-Up-Stationen, in denen Impfungen unkompliziert und ohne Anmeldungen etwa beim Einkaufen oder Schwimmen verabreicht werden können.

Vor dem Fußballspiel im Stadion noch eben eine Impfung abholen - als am vergangenen Wochenende die Zweitligasaison begann, konnten sich Fans einiger Mannschaften noch vor Spielbeginn bei einer mobilen Impfstation piksen lassen. Angebote machte etwa Werder Bremen, Schalke 04, der FC Heidenheim oder Dynamo Dresden. Wenn am kommenden Wochenende weitere Vereine ihre ersten Heimspiele austragen, etwa der 1. FC Nürnberg, soll es auch dort Angebote durch mobile Impfteams und Impftrucks geben.

Rabatt für den Fanshop für Geimpfte und ein Selfie mit dem DFB-Pokal

Wer durch das unkomplizierte Angebot vor Ort noch nicht überzeugt werden konnte, wurde bisweilen sogar mit Rabatten gelockt. Wer sich im Stadion des BVB impfen lässt, darf kostenlos ein Foto mit dem DFB-Pokal und einen Stadionspaziergang machen, der VfL Bochum bietet gar 18,48 Prozent Rabatt auf Artikel in seinem Fanshop.

Das gemeinsame Ziel ist es, möglichst viele Menschen, die aktuell noch nicht geimpft sind, zu erreichen und zu überzeugen. Vor allem im jüngeren Teil der Bevölkerung gibt es noch viele, die nicht gegen Corona geimpft sind. Durch niedrigschwellige Angebote und die mobilen Impfzentren soll gezielt diese Gruppe erreicht werden.

Heidelberg impft im Zoo, Karlsruhe im Theater, Brühl im Freibad

In Baden-Württemberg setzt man in dieser Woche ganz auf Impf-Pop-Ups. Unter dem Motto „Dranbleiben“ werden auf einer Website alle mobilen Angebote gelistet - mit Wahl des Impfstoffs. In Brühl und Bönnigheim wird etwa im Freibad geimpft, in Heidelberg im Zoo, in Karlsruhe im Theater und in Bruchsal vor einem Riesenrad. Auch Kirchen und zahlreiche Supermärkte und Einkaufszentren, die auf ihren Parkplätzen impfen lassen, machen bei der Aktion mit. Wer mit der Standseilbahn in Künzelsau von der Kernstadt auf die Hohenloher Ebene fährt, kann sich auch zunächst einen Piks abholen.

Impfungen auf Flohmärkten, am Badesee, vor Supermärkten und bei McDonald‘s

Eine ähnliche, wenn auch etwas kleiner angelegte Kampagne gibt es in Hessen. Unter dem Motto „Ärmel hoch on tour“ ist ein mobiles Impfteam mit den Vakzinen von Biontech und Johnson & Johnson unterwegs und impft auf Parkplätzen von Supermärkten oder vor der Tafel in Dieburg.

In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gab es bereits Aktionstage, bei denen in Freizeitparks, in Zoos und auf Kirmessen geimpft wurde. In Minden beispielsweise gibt es Angebote auf einem Flohmarkt, einer Kirmes sowie an einem Badesee, in Lübbecke bei McDonald‘s, in Wuppertal im Zoo. In Stuttgart will man vor allem das junge Publikum zum Impfen bewegen - deshalb konnten sich Interessierte dort vor einem Konzert oder im Freizeitpark Schwabenpark impfen lassen. Letzterer spendierte allen, die am vergangenen Wochenende dort geimpft wurden, eine Freikarte. Im bayerischen Passau, wo ebenfalls auf Flohmärkten geimpft wird, wurde gar eine „Impfnacht“ ausgerufen.

Pop-Up-Impf-Stationen sollen vor allem junges Publikum ansprechen

In Berlin gibt es eine dauerhafte mobile Impfstation auf einem Ikea-Parkplatz. Das ZDF-„Morgenmagazin“ hatte am Dienstag darüber berichtet. Eine Person, die das Angebot nutzte, gab an, dass vorgeschlagene Termine im Impfzentrum nie gepasst hätten - deshalb sei die Pop-Up-Station die optimale Alternative, immerhin ist das Impfen hier ohne Termin und spontan, wenn es einem selbst passt, möglich.

„Es war noch nie so einfach, einen Impftermin zu bekommen“, sagt auch ein Sprecher des Kommunalen Eigenbetriebs Leipzig/Engelsdorf über Impfaktionen in Leipzig. Verschiedene Angebote sollen sachsenweit vor allem jüngere Bürgerinnen und Bürger erreichen. Gemeinsam mit dem DRK will man bis Anfang September alleine in Leipzig 7000 Menschen impfen. Hierfür gibt es mobile Impfteams, die etwa vor Museen Halt machen.