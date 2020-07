Corona-Hotspot: Kalifornien schließt erneut Restaurants, Bars und Kinos

Anzeige

War im April noch New York der Corona-Hotspot in den USA, verzeichnen seit einigen Tagen vor allem die US-Bundesstaaten Kalifornien, Texas und Florida einen massiven Anstieg der Infektionszahlen. Nun reagiert Kalifornien – und fährt den Betrieb in Restaurants, Bars und Kinos wieder runter – das verkündete die Nachrichtenagentur AFP am Montagabend.

Kalifornien hingegen galt am Anfang der Corona-Krise in den USA als Vorbild. Der bevölkerungsreichste Bundesstaat hatte als einer der ersten strenge Ausgangsbeschränkungen verhängt. Die Zahl der Corona-Fälle blieb somit gering, auch die sogenannte Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag zeitweise unter 1,0. Inzwischen wurden nach den Lockerungen jedoch knapp 310.000 Fälle und 7000 Tote registriert.