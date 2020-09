Anzeige

Rüting. Wegen zwei Corona-Fällen ist eine Kita in Rüting (Landkreis Nordwestmecklenburg) vorübergehend geschlossen worden. Insgesamt seien 66 Menschen in häuslicher Quarantäne, darunter 54 Kinder, teilte der Landkreis am Freitag mit.

Eine Erzieherin und ein Kleinkind hätten sich demnach mit dem Coronavirus infiziert, was bereits am Donnerstagabend gemeldet worden sei. Da die Erzieherin in mehreren Gruppen gearbeitet habe, bleibe die Kita am Freitag geschlossen. Ein Abstrichteam sei derzeit vor Ort und führe die erste Testreihe durch.

Die Ergebnisse werden laut Landkreis am Samstag erwartet, dann soll auch über das weitere Vorgehen entschieden werden.