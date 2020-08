Anzeige

Wilhelmshaven. Am Donnerstag sind die Ferien in Niedersachsen vorbei und die Schüler kehren zurück in die Schulen. In Wilhelmshaven ist ein Gymnasium aber schon vor dem Unterrichtsbeginn wieder teilweise geschlossen. Ein Oberstufenschüler soll positiv auf das Coronavirus getestet worden sein, berichtet die “Hannoversche Allgemeine Zeitung”.

Kontakt zu Mitschülern

Demnach sei der Jugendliche von einer Reise zurückgekehrt und später über einen positiven Corona-Test informiert worden sein. Die Schule in Wilhelmshaven wurde am Mittwochabend darüber informiert. Zuvor habe der Schüler allerdings Kontakt zu anderen Mitschülern gehabt. Der Unterricht wird deshalb für die betroffenen Klassen entfallen.