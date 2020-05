Corona-Fall auf Kreuzfahrtschiff - Schiff in Cuxhaven unter Quarantäne

Anzeige

Cuxhaven/Hamburg. An Bord des in Cuxhaven angelegten Kreuzfahrtschiffes "Mein Schiff 3" der Reederei Tui Cruises ist ein positiver Corona-Fall festgestellt worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Cuxhaven und Tui Cruises bestätigten am Freitagabend, dass eine Person an Covid-19 erkrankt sei. Das gesamte Schiff sei unter Quarantäne gestellt worden.

"Mein Schiff 3" befinde sich seit Dienstag ohne Gäste mit aktuell 2899 Besatzungsmitgliedern an Bord am Steubenhöft in Cuxhaven, hieß es bei Tui Cruises. Bis auf weiteres bleibe die gesamte Besatzung an Bord. Das Schiff wird derzeit als eine Art Sammeltransport für Besatzungsmitglieder der Tui-Flotte eingesetzt. Da Häfen wegen der Corona-Krise geschlossen worden seien, habe die Reederei für ihre Beschäftigten die Rückreise in Heimatländer selbst organisiert.

Nach Anlauf in Cuxhaven haben sich laut Tui Cruises 15 Besatzungsmitglieder mit leichten grippeähnlichen Symptomen an das Bordhospital gewandt. Um eine Infektion auszuschließen, seien vom Gesundheitsamt und vom hafenärztlichen Dienst des Landkreises umgehend Tests angeordnet worden. Ein Ergebnis sei positiv gewesen. Die 15 Besatzungsmitglieder seien in der eigenen Kabine isoliert und würden medizinisch betreut. An Bord erfolgten weitere Tests.

Einige Crewmitglieder auf der Heimreise

Laut dem Landkreis Cuxhaven haben "einige Crewmitglieder" das Schiff bereits am Donnerstag verlassen und befinden sich auf der Heimreise. Zu ihnen sei Kontakt aufgenommen worden. Sie seien angewiesen worden, sich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Quarantäne zu begeben.

An Bord der "Mein Schiff"-Flotte gab es nach Angaben von Tui Cruises bisher keinen einzigen positiv getesteten Fall von Covid-19. Die gesamte Besatzung aller Schiffe befinde sich seit mehr als vier Wochen im Isolations-Zustand an Bord: Der letzte Kontakt der "Mein Schiff"-Flotte zur Außenwelt an Land sei am 23. März 2020 gewesen – an dem Tag seien die letzten Gäste von Bord gegangen.

RND/dpa