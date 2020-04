Anzeige

Für die Angehörigen von schwer kranken Covid-19-Patienten ist es das Schlimmste, dass sie selbst in den letzten Stunden nicht am Sterbebett ihrer Liebsten sein dürfen. Maura Lewinger bekam zumindest die Möglichkeit, die letzten Atemzüge ihres Ehemanns Joe live miterleben zu dürfen – per Facetime aus der Intensivstation. Der Fall sorgt in den USA für Betroffenheit.

Der dreifache Vater aus New York hatte keine Vorerkrankungen und machte sich keine großen Sorgen, als er leichte Symptome des Coronavirus bekam. Doch die schlugen beim Schuldirektor aus Queens über Nacht in hohes Fieber und Atemprobleme um. Er wurde in die Notaufnahme eingeliefert. Es war das letzte Mal, dass Lewinger ihren Mann lebend in Person sah.

Gegenüber dem Sender CNN sagte sie: “Ich durfte nicht auf die Station wegen der Ansteckungsgefahr. Aber die Krankenschwestern haben erlaubt, dass ich per Facetime die ganze Zeit bei Joe bin. Er hatte seinen Tablet-PC mit, den man auf seinen Nachtisch gestellt hat. Er wurde künstlich beamtet, aber ich habe mit ihm die ganze Zeit gesprochen.”

Am 28. März informierte der Arzt Lewinger, dass man alles für ihren Mann getan habe, es aber keine Rettung mehr gebe. Er stellte auf das Bitten der Frau noch einmal Facetime an: “Ich war in den letzten Minuten bei Joe. Ich habe ihm gesagt, dass er der beste Ehemann aller Zeiten ist und ich mich immer geliebt und geschätzt gefühlt habe.” Dann trat der Arzt ins Bild und sprach der Witwe sein Beileid aus: “Es tut mir so leid, aber hat keinen Puls mehr.” Lewinger im CNN-Interview: “Ich habe dann noch unseren Hochzeitssong für ihn gespielt. Das war es dann. Er war solch ein helles Licht in unserem Leben, das plötzlich erloschen ist.”

Freunde haben im Namen von Lewinger, ihrem Sohn Jack und den Töchtern Madison und Maeve einen Spendenaufruf ins Leben gerufen, bislang sind über 90.000 Dollar zusammengekommen.

RND/sin