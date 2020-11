Corona-Demo in Leipzig: Hotels wollen keine Querdenker aufnehmen

Anzeige

Anzeige

Wieder ruft die Initiative „Querdenken“ am kommenden Samstag zu einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen auf – diesmal in Leipzig. Laut der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) rechnet die Stadtverwaltung mit circa 20.000 Teilnehmern. Nun entschieden sich einige Hotelbetreiber dazu, am Wochenende keine Demonstranten aufzunehmen.

Wie die LVZ berichtete, stornierte die „Motel One“-Hotelkette alle Reservierungen mit den Anreisedaten des 6. und 7. Novembers. Auch die Buchungen von Geschäftsreisenden wurden gekündigt. Auf Twitter hieß es: „Die Sicherheit unserer Gäste & Mitarbeiter steht an erster Stelle."

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auch das Hotel „B&B“, ebenfalls im Zentrum der Stadt, kündigte den Demo-Teilnehmern. Allerdings dürfen Geschäftsreisende weiterhin in dem Hotel unterkommen.

Anzeige

Der Hotelmanager Sebastian Pauly sagte der LVZ: „Wenn 80 Leute ohne Maske zu uns kommen, um mir am Frühstücksbuffet ihren Attest zu präsentieren, dann ist das nicht förderlich.“ Für ihn sei wichtig, dass die Mitarbeiter und die Gäste gesund bleiben.