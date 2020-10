Corona-Ausbruch in Seniorenheim: Vier Tote und Dutzende Infizierte

Anzeige

Laichingen. In einem Seniorenheim in Laichingen (Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg) haben sich 41 Bewohner und 21 Mitarbeiter der Einrichtung mit dem Coronavirus infiziert. Vier Senioren seien in Folge der Infektion gestorben, teilte das Landratsamt Alb-Donau-Kreis am Dienstag mit. Auch aus einem weiteren Seniorenzentrum im Landkreis waren zuvor mehrere Infektionen gemeldet worden.

Der Ausbruch in den Einrichtungen schlage sich in den Infektionszahlen des Landkreises nieder: Dort liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nach neusten Angaben aus dem Landesgesundheitsamt bei 89,8.

Der Wert zeigt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich mit dem Virus anstecken.