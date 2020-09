Anzeige

Anzeige

Köln. In einem Burgerrestaurant in Köln haben sich dem “Kölner Stadtanzeiger” zufolge offenbar Mitarbeiter und mehrere Gäste mit dem Coronavirus infiziert – demzufolge soll es sich um 50 Fälle handeln. Ein Sprecher der Zeitung: “Im Rahmen einer Feier in einem Gastronomiebetrieb” sei es zu mehreren Infektionen gekommen.

Mehr in Kürze.