Corona-Ausbruch in hessischem Seniorenheim: 26 Infizierte

Fußgänger findet Leiche in Kasseler Park: Keine Anzeichen eines Verbrechens

In Kassel entdeckt am Mittwochabend ein Mann einen Toten in einem Park. Es handelt sich dabei um einen 78-Jährigen aus Kassel, der seit Mai vermisst wurde. Er soll damals aus der nahegelegenen Klinik verschwunden sein.