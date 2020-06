Corona-Ausbruch in Göttingen: Kritische Infektionszahl überschritten - kommt jetzt der Lockdown?

Anzeige

Anzeige

Der Corona-Ausbruch in einem Göttinger Wohnkomplex bringt Konsequenzen mit sich: Der kritische Grenzwert ist mit dem jüngsten Anstieg der Infiziertenzahl überschritten. Das berichtet das “Göttinger Tageblatt” am Montagabend. Folglich stellt sich die Frage: Was bedeutet dieser Anstieg für den Landkreis und die Stadt? Wie das “GT” berichtet, bewertet Landrat Bernhard Reuter die Situation wie folgt: “Einen Lockdown für den gesamten Landkreis wird es in der aktuellen Lage nicht geben.” Es handele sich um ein lokal begrenztes Geschehen in der Stadt Göttingen. Somit sei der Ausbruch auf den Wohnkomplex am Rand der Innenstadt beschränkt und entsprechend unter Kontrolle.

Video Wegen Corona-Quarantäne: Ausschreitungen in Göttingen 2:10 min Nach Angaben der Polizei sollen zeitweise 200 der etwa 700 Bewohner des Hochhauskomplex versucht haben, eine Absperrung zu durchbrechen. © Reuters

Die Bewohner der betroffenen Gebäude stehen unter Quarantäne und werden komplett auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet. “Der Ausbruch ist damit örtlich begrenzt, es gibt ein klares Bild vom Infektionsgeschehen, und Infektionsketten werden unterbunden”, erläutert Stadträtin Petra Broistedt, Leiterin des Stabes außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Göttingen gemäß des “GT”.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Weitere Beschränkungen für das Gebiet der Stadt Göttingen oder Teile des Landkreises sind demnach nicht erforderlich.