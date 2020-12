Corona-Ausbruch in belgischem Altenheim: 75 Menschen stecken sich bei Nikolausfeier an

Anzeige

Mol. Ein Nikolausbesuch wurde in einem Wohn- und Pflegeheim in der belgischen Provinz Antwerpen zu einem Superspreader-Event. Das Personal hatte dort zum Nikolaustag einen Darsteller für die Bewohner engagiert, der jedoch wenige Tage nach seinem Auftritt als Sankt Nikolaus im Seniorenheim positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wie das lokale Nachrichtenportal „VRT News“ berichtete.

Mittlerweile 75 Infizierte in belgischem Pflegeheim

Mittlerweile haben sich 75 Menschen in der Einrichtung angesteckt, darunter 14 Mitarbeiter des Pflegepersonals und 61 Bewohner. Der Nikolausdarsteller habe sich angeblich mit Abstand und Mundschutz in dem Heim aufgehalten, hieß es zunächst in einer offiziellen Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Auch die Bewohner hätten während des Besuchs Masken getragen.

Wie das Nachrichtenportal jedoch berichtete, seien kurz darauf Fotos von der Feier aufgetaucht, die einige Bewohner ihren Verwandten geschickt hätten. Auf diesen sei zu erkennen gewesen, dass die Heimbewohner selbst keinen nötigen Mundschutz getragen hätten, wie von der Einrichtung zunächst behauptet wurde. Die Stadtverwaltung ruderte daraufhin zurück und gab an, von der Heimleitung falsch informiert worden zu sein.

Der Bürgermeister von Mol, Wim Caeyers, betonte gegenüber „VRT News“ die Unverantwortlichkeit des Personals im Pflegeheim: „Der Besuch wurde mit guten Absichten organisiert, ging letztendlich aber schief. Das war ein schwarzer Tag für das Pflegeheim. Es ist eine sehr große mentale Belastung, mit der der Mann, welcher Sankt Nikolaus gespielt hat, sowie das verantwortliche Personal nun klarkommen müssen.“

Seiner Meinung nach hätte das Altenheim von vornherein offen kommunizieren sollen. Die Gemeindebehörden seien derzeit damit beschäftigt, den Ausbruch so gut wie möglich unter Kontrolle zu bringen.