Corona-Ausbruch in Altenheim in Niedersachsen – auch Geimpfte infiziert

Göttingen. Im Altenhilfezentrum Johannishof in Rosdorf bei Göttingen hat es einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Insgesamt gebe es elf Infizierte, darunter drei Mitarbeitende, wie die Aufsichtsratsvorsitzende der Einrichtung des Diakonischen Werks, Simone Mertens, dem „Göttinger Tageblatt“ bestätigte.

Der Corona-Ausbruch ist ungewöhnlich, denn laut einer Pressemitteilung sei die Einrichtung nahezu komplett durchgeimpft gewesen. Trotzdem hätten sich sieben vollständig geimpfte Personen mit Covid-19 infiziert, so Mertens. Das erste positive Testergebnis habe es am 18. Mai gegeben, der Johannishof steht noch unter Quarantäne.

Zwei Todesfälle – Zusammenhang noch unklar

Es habe zudem zwei Todesfälle im Haus gegeben – ob diese in Zusammenhang mit der Corona-Infektion stehen, vermochte Mertens gegenüber der Zeitung jedoch nicht zu sagen: „Dem Johannishof liegen keine Informationen über die Todesursache vor. Diese Information erhält das Gesundheitsamt, aber nicht die Einrichtung.“

Die Infizierten seien in andere Zimmer verlegt worden, sodass alle Infizierten in einem Wohnbereich in Einzelzimmern untergebracht sind. Um die übrigen nicht infizierten Bewohner dieses Wohnbereichs kümmern sich nun andere Mitarbeiterinnen.

Impfungen gegen das Coronavirus können zwar die Wahrscheinlichkeit verringern, mit der jemand erkrankt, und die meisten schweren Verläufe verhindern. Infektionen und selbst symptomatische Erkrankungen sind aber auch bei geimpften Personen weiterhin möglich.