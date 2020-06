Corona-Ausbruch bei Tönnies: Schlachtbetrieb muss schließen

Anzeige

Anzeige

Rheda-Wiedenbrück. Wegen des Corona-Ausbruchs mit mindestens 400 Infizierten ist der Schlachtbetrieb bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gestoppt. Die Schlachtungen seien bereits am Mittwochmittag eingestellt worden, nun würden weitere Bereiche nach und nach heruntergefahren, teilte das Unternehmen mit. Wie lange der Produktionsbereich geschlossen bleibe, müssten die Behörden nach Lage entscheiden.

Landrat Sven-Georg Adenauer sprach in einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag von etwa einer bis zwei Wochen, in denen der Schlachtbetrieb gestoppt bleiben soll. “Dann müsste das Problem wirksam bekämpft sein”, sagt er. Es könne aber auch kürzer oder länger dauern, sollte sich das nicht bewahrheiten. Die Ergebnisse von etwa 500 Tests stehen noch aus.

Entschuldigung von Schlachtereibetrieb Tönnies

Dr. André Vielstädte, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Tönnies, entschuldigte sich in der Konferenz für den Corona-Ausbruch. “Wir werden alles dafür tun, das Virus wieder aus dem Betrieb zu bekommen und wieder arbeitsfähig zu werden”, sagte er. Sein Kollege Dr. Gereon Schulze Althoff, Pandemiebeauftragter bei Tönnies, nannte die Schließung “sehr schmerzlich”, aber nun zähle vor allem die Gesundheit der Mitarbeiter. Er vermutet, dass es durch die wieder eingeführte Reisefreiheit zu dem Ausbruch kam. “Viele unserer Mitarbeiter aus anderen Ländern sind verständlicherweise in andere Länder gereist”, sagte er. Sie hätten zusätzliche Testungen von Urlaubsrückkehrern eingeführt, doch es sei trotzdem zum Ausbruch gekommen. Auch die gekühlten Räume, in denen in dem Schlachtereibetrieb wegen der Hygiene zum Teil gearbeitet werden muss, sieht er als Risikofaktor für die Verbreitung des Virus.

Anzeige

Auch Vielstädte sieht die Reisen als einen Faktor, weshalb es zum Ausbruch gekommen sein könnte. “Alle jetzt positiv getesteten wurden vor drei bis vier Wochen noch negativ getestet”, sagt er und begründet damit auch, dass er die Unterkünfte der Arbeiter, in denen diese oft mit vielen eng zusammenleben, nicht als Hauptfaktor ansieht.

ZUM THEMA Scheuer sagt Busbetrieben 170 Millionen Euro Hilfe zu

Schulen und Kitas geschlossen

Vor der Pressekonferenz wurde bereits bekanntgegeben, dass Schulen und Kitas im Kreis Gütersloh bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben.