Corona-Ausbruch bei Party in Hannover - trotz einwandfreiem Hygienekonzept

Anzeige

Anzeige

Hannover. Eine Party in Hannover hat zu einem größeren Corona-Ausbruch geführt. Bislang konnte das zuständige Gesundheitsamt der Region Hannover 18 Infektionen auf die Feier zurückführen, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet. Derzeit seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamts dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln, um die Infektionsketten zu unterbrechen. An der Feier haben dem Bericht zufolge rund 250 Gäste teilgenommen. Möglicherweise könne sich die Zahl der Infizierten daher noch erhöhen.

Alle Gäste hatten negativen Test

Ein Sprecher der Region betonte gegenüber der HAZ, dass das Hygienekonzept der Feier einwandfrei gewesen sei. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten einen negativen Test eines Testzentrums gehabt. „Die geltenden Regeln wurden eingehalten“, sagte der Sprecher. Es sei auch eine Teilnehmerliste geführt worden. Einzig bei Telefonnummern gebe es Probleme durch Zahlendreher.

Anzeige

Die Region Hannover vermutet, dass einer der Schnelltests nicht das richtige Ergebnis angezeigt habe oder die Virenlast zum Zeitpunkt des Tests noch nicht hoch genug für ein positives Ergebnis gewesen sei. Der Vorfall zeige, dass Achtsamkeit weiterhin wichtig sei. „Schnelltests haben immer ein Restrisiko und können eine Infektion nicht zu 100 Prozent ausschließen“, sagte die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts der HAZ.

Anzeige

Seit einigen Tagen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover an. Am 2. Juli betrug der Wert noch 3,5, am Freitag lag die Kennziffer bereits bei 8,7.