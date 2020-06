Corona-Ausbruch: 19 Infizierte im Grenzdurchgangslager Friedland

Steigende Corona-Zahlen in USA: US-Virologe Fauci in Sorge

In vielen US-Bundesstaaten steigen die Fälle von Coronavirus-Infektionen an. Das bereitet dem führenden US-Virologen Anthony Fauci Sorge. Er sieht aber auch Erfolge im Kampf gegen das Virus in den Vereinigten Staaten.