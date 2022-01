Corona-Ausbruch auf der „Gorch Fock“: mehrere Soldaten positiv getestet

Anzeige

Anzeige

Kiel. Auf dem Segelschulschiff „Gorch Fock“ gibt es einen Corona-Ausbruch. Mehrere Besatzungsmitglieder wurden positiv getestet, etwa 20 Soldaten sind in Quarantäne, berichten die „Kieler Nachrichten“. Ein Sprecher der Marine bestätigte am Dienstag gegenüber der Zeitung, dass eine „geringe Anzahl an Soldaten“ positiv getestet worden sei. Dem Bericht zufolge sind die Betroffenen alle geimpft und die Symptome mild.

Die „Gorch Fock“ liegt zurzeit im Hafen der spanischen Provinz Santa Cruz auf Teneriffa. Die Soldaten sollen sich nicht an Bord, sondern bei Landgängen rund um die Weihnachtsfeiertage, bei denen sie aus Deutschland angereiste Angehörige trafen, angesteckt haben. Die ersten PCR-Tests fielen laut „Kieler Nachrichten“ am Montag positiv aus, rund zehn bestätige Corona-Fälle soll es geben. Ob es sich um die Omikron-Variante des Virus handelt, ist noch unklar. „Wir warten jetzt noch auf die Ergebnisse weiterer Tests“, sagte der Marinesprecher der Zeitung. Bis zum Wochenende solle Klarheit herrschen.

Eigentlich sollten am Mittwoch rund 100 Offizieranwärterinnen und -anwärter von der Marineschule in Mürwik zur „Gorch Fock“ gebracht werden. Ihre Abreise nach Teneriffa soll jetzt um ein paar Tage verschoben werden, um das Risiko weiterer Ansteckungen zu reduzieren. Erst wenn an Bord alle Besatzungsmitglieder negativ getestet seien, solle es mit der Einschiffung losgehen. Das Ausbildungsziel für die Offizieranwärter sei durch den Corona-Ausbruch aber nicht gefährdet, sagte der Sprecher.