Augsburg: “Explosionsartiger” Anstieg der Corona-Zahlen - nur knapp unter Warnwert

Augsburg. Nach einem starken Anstieg des Corona-Warnwertes in Augsburg hat Bayerns drittgrößte Stadt weitergehende Beschränkungen für das öffentliche Leben erlassen. Am Wochenende hätten sich die Zahlen “explosionsartig” vermehrt, sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) am Montag. Mit 49,3 lag die schwäbische Stadt nur noch knapp unterhalb dem wichtigen Corona-Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Weber rechnete damit, dass spätestens am Mittwoch die 50er-Marke gerissen wird.

Ab sofort gilt damit, dass sich maximal nur noch zehn Menschen privat treffen dürfen, bei größeren Familienfeiern und Veranstaltungen dürfen in geschlossenen Räumen nur noch 50 Personen teilnehmen. Außerdem gibt es eine Beschränkung beim Alkoholverkauf und -konsum an bestimmten Orten und Tagen. Zu dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten FC Augsburg und und Spitzenreiter RB Leipzig werden an diesem Samstag keine Zuschauer in der Augsburger Fußballarena zugelassen.

Sollte die Stadt Augsburg wie erwartet den Sieben-Tages-Wert von 50 überschreiten, werden die Vorschriften noch einmal verschärft. Dann soll es beispielsweise in der 300.000 Einwohner großen Stadt für eine Woche auch eine Maskenpflicht auf bevölkerten Straßen und Plätzen sowie im Theater und in Kinos geben, zudem ist geplant, dass sich dann nur noch fünf Menschen privat miteinander treffen dürfen; bei Veranstaltungen in Räumen nur noch 25.