Corona aktuell, 2.5.2020: Bundespräsident Steinmeier warnt vor Folgen der Corona-Maßnahmen

Italien will mit Antikörper-Tests beginnen

Italien will mit der Durchführung von Antikörper-Bluttests auf das Coronavirus beginnen. Am Montag will die Regierung 150.000 Antikörper-Bluttests an einer Stichprobe der Bevölkerung durchführen, berichtet die Nachrichtenagentur "Associated Press" (AP) unter Berufung auf den für Covid-19 zuständigen Regierungskommissar Domenico Arcuri. Zudem wurden Nasenabstrich-Tests in ganz Italien gebracht. Italien kündigte bereits an, am Montag auch seine strengen Ausgangsbeschränkungen zu lockern. Im verarbeitenden Gewerbe und dem Baugewerbe wird dann wieder der Betrieb aufgenommen. Viele Geschäfte, Restaurants, Bars und kulturelle Einrichtungen sollen jedoch bis zum 18. Mai geschlossen bleiben.