2G, 2G Plus oder ganz dicht? Was derzeit für Clubs und Diskotheken gilt

Vielerorts war der Besuch von Diskotheken ohnehin nur Geimpften oder Genesenen vorbehalten. Länder wie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen setzen zudem bereits auf 2G-Plus. Nach der Bund-Länder Schalte am Dienstag, den 30. November, und angesichts einer dramatischen Infektionsentwicklung vielerorts sehen viele Länderchefs und -chefinnen allerdings nochmals Handlungsbedarf. Eine Übersicht, was derzeit wo gilt und was in Kürze folgen könnte.

Angesichts massiv steigender Infektionszahlen verkündete das Bayerische Staatsministerium bereits am 11. November den Katastrophenfall. Am 9. November stand die Krankenhausampel dort bereits auf rot. Am 24. November mussten schließlich alle Clubs und Diskotheken schließen. Nach Berichten des „br“ soll diese Schließung allerdings nun über den 15. Dezember hinaus verlängert werden.

Voraussichtliche Schließung in der Hauptstadt

Auch Berlin kündigt ein härteres Vorgehen im Kampf gegen das Virus an. Darauf hat sich der Berliner Senat am 30. November geeinigt. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) sagte laut „rbb24″ bereits während einer Pressekonferenz, dass sie „Clubs und Bars am liebsten heute schließen“ würde. Rechtlich seien dem Senat jedoch derzeit noch die Hänge gebunden. Der noch amtierende regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, kündigte allerdings in der rbb-Sendung „Wir müssen reden“ bereits an, dass er davon ausgehe, dass Clubs und Diskotheken demnächst schließen müssen. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci stellte einen Senatsbeschluss noch für diese Woche in Aussicht. Derzeit dürfen seit der neuen Hygieneverordnung vom 27. November Clubs nur noch die Hälfte ihrer Kapazitäten auslasten und es gilt 2G-Plus.

In Hamburg hingegen darf noch gefeiert werden: Ab Samstag, den 04. Dezember, müssen Clubs und Diskotheken lediglich das 2G-Plus Modell anwenden. Darauf hat sich der Hamburger Senat am 30. November geeinigt. Bisher galt die 2G-Regel. Erst ab Montag, den 29. November, war die Regel allerdings infolge einer neuen Corona-Verordnung verpflichtend. Zuvor handelte es sich um ein 2G-Optionsmodell.

Warnstufe 2 in Niedersachsen

Das Land Niedersachsen setzt auf ein Stufenmodell. Seit dem 01. Dezember gilt Warnstufe 2 der niedersächsischen Corona-Verordnung. Das Land wendet damit deutlich verschärfte Schutzmaßnahmen in nahezu allen Kommunen an. Für Diskotheken gilt demnach ab dem 01. Dezember das 2G-Plus Modell.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gilt derzeit ebenfalls laut der aktuellen Coronaschutzverordnung vom 24. November 2G-Plus. Allerdings sei die Schließung von Clubs, Bars und Diskotheken bereits in Planung, wie „RP“ berichtet. Dies sei in einer CDU-Fraktionssitzung, die zeitgleich zur Bund-Länder Schalte am 30. November stattfand, innerhalb der Fraktion beschlossen worden. Darüber, wie es nun konkret weiter gehen soll, berät das nordrhein-westfälische Kabinett laut „tagesschau“ am 01. Dezember.

Corona-Notfall-Verordnung in Sachsen

In Sachsen, wo derzeit eine Inzidenz von 1.268,9 herrscht, gilt seit dem 22. November die sächsische Corona-Notfall-Verordnung. Diese besagt, dass die Öffnung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, wozu Clubs und Diskotheken zählen, untersagt ist. Offiziell gilt die Verordnung vorerst bis zum 12. Dezember.

In Anbetracht der dramatischen Entwicklung zählt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zusammen mit Markus Söder (CSU) zu den Fordernden einer vorgezogenen Not-Ministerpräsidentenkonferenz. Diesen Forderungen wurde stattgegeben: Am 02. Dezember wird es ein erneutes Zusammentreffen aller Ministerpräsidentinnen und -präsidenten geben. Nachdem am 30. November in der Bund-Länder Schalte keine Beschlüsse gefasst worden waren, sollen nun bundesweite Corona-Maßnahmen folgen, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland erfuhr. Hieraus könnten sich dann folglich nochmal Änderungen der jeweiligen Verordnungsanwendungen - auch im Umgang mit Clubs und Diskotheken - ergeben.