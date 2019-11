Copilot in Russland wird krank im Cockpit und stirbt nach Landung

Anzeige

Moskau. Auf dem Flug einer Passagiermaschine von Moskau ans Schwarze Meer ist der Copilot plötzlich krank geworden und wenig später gestorben. Er habe nach vorläufigen Angaben einen Herzinfarkt in der Luft erlitten, meldete die Agentur Tass unter Berufung auf den Rettungsdienst.

Der Pilot habe die Maschine daraufhin außerplanmäßig zum Flughafen in Rostow am Don im Süden Russlands geflogen. Der Airbus 320 der russischen Gesellschaft Aeroflot landete den Angaben zufolge sicher. Der Copilot sei in einem Rettungswagen gestorben. Die Maschine setzte nach dem Vorfall ihren Flug nach Anapa mehr als 200 Kilometer von Sotschi entfernt fort. Es gab zunächst keine Angaben darüber, wie viele Menschen in dem Flugzeug gewesen waren.

