Computerpanne: Stillstand auf niederländischen Schienen

Amsterdam. Nahezu der gesamte Bahnverkehr in den Niederlanden ist am Montag infolge einer Computerstörung für fast zwei Stunden lahmgelegt worden. Die staatliche Eisenbahngesellschaft NS Spoorwegen rief am Nachmittag dazu auf, von geplanten Bahnreisen für diesen Tag möglichst Abstand zu nehmen.

Grund für den Stillstand war eine Computerstörung

Durch die Computerstörung fiel nach Angaben des ebenfalls staatlichen Schienennetzbetreibers ProRail das Mobilfunksystem aus, über das die Verkehrsleiteinrichtungen mit dem Zugpersonal kommunizieren. „Das hat Auswirkungen auf die Bedienung von Signalen und Weichen“, erklärte ein Sprecher.

Ein erneuter Systemausfall kann nicht ausgeschlossen werden

Von 16 Uhr an wurde der Zugverkehr wieder gestartet. Es werde jedoch längere Zeit dauern, bis er wieder fahrplanmäßig möglich sei, hieß es. Auch ein erneuter Ausfall des Systems könne nicht ausgeschlossen werden. Zur Zahl der insgesamt betroffenen Reisenden wurden zunächst keine Angaben gemacht.