Coesfeld: Noch keine Einschränkungen trotz Grenzwert-Überschreitung

Anzeige

Anzeige

Coesfeld/Berlin. Dem besonders vom Coronavirus betroffenen Kreis Coesfeld drohen als erstem in Nordrhein-Westfalen neue Beschränkungen in der Pandemie. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) ist der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche überschritten worden. Er lag am Freitag (Stand: 0.00 Uhr) bei 52,7.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, dass zahlreiche im Zuge der Corona-Krise verfügte Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder gelockert werden, bei einer Überschreitung dieser Obergrenze aber umgehend wieder ein Beschränkungskonzept umgesetzt werden muss. Dann müsse die Notbremse greifen.

In Coesfeld wird auf Vorgaben des Landes gewartet

Doch in Coesfeld, wo sich das Virus zuletzt vor allem in dem fleischverarbeitenden Betrieb Westfleisch ausgebreitet hatte, ist davon noch nichts zu spüren. “Die Regelung, auf die sich Bund und Länder geeinigt haben, ist ja noch nicht in eine konkrete Gesetzesform geflossen. Wir warten da auf Vorgaben des Landes Nordrhein-Westfalen", sagt Dietrich Aden aus der Presseabteilung des Kreises Coesfeld am Freitagmittag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die meisten Lockerungen würden ja auch erst ab dem 11. Mai oder später in Kraft treten - bis dahin hofften sie, mehr zu wissen. Aktuell jedenfalls wurde noch nichts geändert. Die Viertklässler beispielsweise, die seit dieser Woche in dem Bundesland wieder zu Schule gehen, tun das gerade auch weiterhin.

Der Landkreis des Kreises Coesfeld sagt in einem am Freitag auf Youtube dazu veröffentlichten Video an die Einwohner von Coesfeld gewandt: “Viele von ihnen haben Sorge, ob wir damit automatisch wieder in die Situation der starken Einschränkungen zurückfallen werden. Hier haben wir Gott sei Dank die Situation, dass wir sehr konkret in diesem Unternehmen die notwendigen Maßnahmen durchführen können, sodass wir sehr regional dieses Ausbruchs-Phänomen haben, was nun konsequent angegangen wird und auch in den letzten Tagen angegangen worden ist. Insofern arbeiten die Kolleginnen und Kollegen des Gesundheitsamtes, der Ordnungsamtes der Stadt, der benachbarten Kommunen, intensiv an der Nachverfolgung der betroffenen Personen und Unterbrechung der Infektionsketten.” Wie im Gespräch mit Coesfelds Kreissprecher klingt hier die Hoffnung durch, dass nicht dem ganzen Kreis wieder härtere Beschränkungen aufgelegt werden, sondern vor allem an dem betroffenen Unternehmen und der dort infizierten Personen angesetzt wird.

Anzeige

Kritik an dem Vorgehen, dass die Entscheidungen über Beschränkungen jetzt auf die einzelnen Landkreise und Kommunen abgewälzt werden, kommt unter anderem von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er hat vor den Folgen einer Überforderung der Landkreise und kreisfreien Städte im Kampf gegen das Coronavirus gewarnt. „Die Kommunen haben weder die Expertise noch das Personal, wirkungsvoll die Ursachen ihrer lokalen Ausbrüche zu erkennen oder zu bekämpfen“, sagte der Bundestagsabgeordnete dem RND. Lauterbach kritisierte den am Mittwoch vereinbarten Beschluss von Bund und Ländern, wonach fortan vor allem die Kommunen bei Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gefragt sind.

Anzeige

Verantwortung kam plötzlich

„Da der ganze Übergang in ihre Verantwortung unvorbereitet und plötzlich erfolgte, kann ich mir nicht vorstellen, wie die lokale Eingrenzung funktionieren kann, wenn an vielen Orten die Infektionszahlen hochschnellen würden“, betonte Lauterbach mit Blick auf den Kreis Greiz in Thüringen und Coesfeld in Nordrhein-Westfalen, wo der kritische Wert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner derzeit überschritten wird.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte mit Blick auf Coesfeld, dass er sich vor Ort kundig machen wolle. Er könne bisher nur Grundsätzliches empfehlen: Es müsse allen Verantwortlichen gelingen, „zügig jeden Infektionsherd in den Griff zu bekommen“. Einzelne kleine Ausbruchsherde wie etwa im Kreis Heinsberg hätten gezeigt, dass dieses Geschehen sehr schnell weit über lokale Gebiete hinausgehen kann. „Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, im Zweifel bei einem solchen Ausbruchsgeschehen sehr konsequent zu sein“, sagte er.

Coesfeld als Zeichen dafür, dass die Pandemie nicht vorbei ist

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erklärte, dass Coesfeld zeige, „dass wir nicht durch die Pandemie sind, sondern es zeigt, dass es immer noch regionale Ausbruchsgeschehen gibt, die weitreichende Folgen haben, wenn man sie nicht regional bekämpft“. Es gehe darum zu vermeiden, dass es in Deutschland zu einem zweiten Lockdown komme. Denn dieser würde härter als der erste.

Anzeige

In Coesfeld waren am Donnerstag 129 Infizierte nach Kreisangaben erfasst worden. Alle 1200 Beschäftigten des Standortes der Schlachterei sollten auf das Virus getestet werden. Der Kreis Coesfeld erklärte am Freitagmorgen, dass die Situation fortlaufend bewertet und über Maßnahmen beraten werde.

mit dpa und epd