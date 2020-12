CNN-Reporter trauert – Baby Francesca starb an Heiligabend

Anzeige

Heiligabend wird für CNN-Reporter Andrew Kaczynski und seine Frau, die „Wall Street Journal“-Reporterin Rachel Louise Ensign, künftig der traurigste Tag des Jahres sein. Es war der Tag, an dem ihre neun Monate alte Tochter Francesca starb.

Das tapfere kleine Mädchen hatte einen monatelangen Kampf gegen den Krebs verloren. „Es wird immer ein bohnengroßes Loch in unseren Herzen sein“, twitterte Kaczynski. Dankbar sei er, die Liebe seiner Tochter erfahren zu haben. Und: „Wir lieben dich, Francesca.“

Im September hatten die Eltern erfahren, dass ihr Baby an einem seltenen und überaus aggressiven Gehirntumor litt. Francesca wurde operiert, fing sich aber nach Komplikationen mit ihrer Chemotherapie auch noch eine Pilzinfektion ein.

Ihr Zustand verschlechterte sich zusehends, an Heiligabend bat Kaczynski via Twitter um Gebete für ein „Weihnachtswunder“.

Das „Weihnachtswunder“ geschah nicht

Das Wunder geschah nicht. In einem Nachruf schrieb Kaczynski am ersten Weihnachtsfeiertag, Francesca sei in ihrem „kurzen Leben ein aufgeschlossenes, mutiges und neugieriges Baby“ gewesen. Ein „lächelndes Kind“, das unter anderem „Spaziergänge durch New York“ genossen habe und „ihre Katze Ryland zu packen“.

„So großzügig“ sei sie mit ihrem Lächeln gewesen, obwohl sie meist hinter einer Maske lächeln musste und sie „Herausforderungen gegenüberstand, die einem Erwachsenen Angst gemacht hätten“, schrieb Kaczynski.

Francesca habe ihren Eltern eine Art von Liebe gezeigt, die sie nie zuvor kannten, so Kaczynski. „Und das werden sie nie vergessen.“