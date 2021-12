Verbandschef zu Club-Schließungen: „Höhere Ansteckungsquote bei illegalen Partys“

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Das öffentliche Leben soll aufgrund der angenommenen dramatischen Entwicklungen rund um die Omikron-Variante des Coronavirus wieder deutlich zurückgefahren werden. Die Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentinnen- und Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Dienstag sieht unter anderem vor, Clubs und Tanzlokale bundesweit ab dem 28. Dezember zu schließen.

In der Szene trifft die voraussichtliche Entscheidung sowohl auf Verständnis als auch auf Unmut, wie Axel Ballreich, Vorsitzender der LiveMusikKommission (LiveKomm), Verband der Musikspielstätten in Deutschland, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am späten Dienstagnachmittag erklärt.

Axel Ballreich, Vorsitzender der Live Musik Kommission Verband der Musikspielstätten in Deutschland e.V. (LiveKomm). © Quelle: Live Musik Kommission Verband der Musikspielstätten in Deutschland e.V.

Anzeige

Ballreich: „Erhalten den geregelten und koordinierten Betrieb aufrecht“

„Wir haben durchaus ein gewisses Verständnis dafür, dass solche Maßnahmen durchgeführt werden“, sagt der LiveKomm-Chef. Aber: „Auf der anderen Seite stellen wir immer wieder fest, dass wir die sind, die am härtesten getroffen werden.“ Ballreich zieht einen Vergleich: „Vor kurzem konnten noch Fußballspiele vor vollen Stadien absolviert werden, während wir in einigen Bundesländern, wie beispielsweise Bayern, schon längst geschlossen waren. Auch bei Hallensportarten waren noch rund 10.000 Zuschauende zugelassen. Das ist das, was uns stört.“

Dazu komme noch ein weiterer Aspekt, der dem Verband missfällt. „Es wird nicht bedacht, dass wir den geregelten und koordinierten Betrieb aufrecht erhalten. Bei Schließungen finden noch mehr illegale Partys in irgendwelchen Gruselstätten statt als sonst. Auf diesen Feiern ist die Ansteckungsquote wahrscheinlich deutlich höher als bei unseren Veranstaltungen“, macht Ballreich deutlich.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Verband fordert Sonderprogramme statt „Gießkannenprinzip“

Für die Clubs und Musikstätten würde die Situation durch die Schließungen so bedrohlich wie noch nie in der Pandemie werden. „Bislang sind wir einigermaßen gut durch diese existenzbedrohende Krise gefahren“, sagt Ballreich, und nennt die Überbrückungshilfen sowie landesspezifische Unterstützungsgelder, die vor allem in Bayern, Berlin und Hamburg sehr geholfen hätten.

Anzeige

„Dieses Mal wird es wahrscheinlich eindeutig existenzbedrohender, weil es einige der speziellen Maßnahmen nicht mehr gibt und die Überbrückungshilfen abgeschwächt wurde. Das verstehen wir, weil das einen wahnsinnigen Haufen Geld kostet.“ Deshalb aber fordert der Verband ein Umdenken der Politik bei der finanziellen Unterstützung. „Es braucht nicht mehr die allgemeinen Überbrückungshilfen, sondern Sonderprogramme für die Branchen, die es so schwer erwischt wie uns.“ Schließlich seien Clubs und Musikstätten seit fast zwei Jahren, bis auf einige wenige Monate Ausnahme, geschlossen. „Das wäre definitiv sinnvoller als dieses Gießkannenprinzip“, meint der LiveKomm-Vorsitzende Ballreich.

Mehr als 650 Mitglieder

Die Live Musik Kommission Verband der Musikspielstätten in Deutschland e.V. ist ein Bundesverband für Musikspielstätten und repräsentiert mehr als 650 Musikclubs und Festivals in über 100 Städten und Gemeinden. Die Mitglieder gehören nach Verbandsangaben zu den größten Anbietern lokaler Kulturveranstaltungen.