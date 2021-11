Entführer von Cleo Smith soll Raum voller Puppen gehabt haben

Anzeige

Sydney. Cleo Smith ist nach ihrem 18-tägigen Martyrium seit drei Tagen wieder bei ihrer Familie. Die Entführung der Vierjährigen und vor allem ihre spektakuläre Rettung mitten in der Nacht hat Schlagzeilen rund um den Globus gemacht. Inzwischen hat die australische Polizei Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Der 36-jährige westaustralische Mann Terence K. aus Carnarvon, einem Ort rund 900 Kilometer nördlich von Perth, soll das kleine Mädchen aus dem Zelt ihrer Eltern entführt haben.

Lokale Medien zeichnen inzwischen ein teilweise verstörendes Bild des Mannes, den Nachbarn als „ruhig“ beschreiben. So soll er ein Zimmer voller Puppen besessen und falsche Profile auf sozialen Medien angelegt haben. Dem Sender ABC sagten Familienangehörige und Nachbarn des Mannes, dass sein Bild auf einem Social-Media-Account veröffentlicht wurde, in dem er über seine Puppenleidenschaft spricht und behauptet, eine Partnerin und Kinder zu haben, obwohl er allein lebte. Er soll von seiner Großmutter aufgezogen worden sein, die aber vor einigen Jahren bereits verstorben ist.

Medienberichte: Täter mit Puppenobsession

Unter dem Profil, das Fotos von ihm enthält, postete er beispielsweise über Bratz-Puppen. Außerdem zeigt ein Video den Mann in einem Raum mit Regalen voller Puppen. Über das Video ist laut der ABC ein Filter gelegt worden, der seine Augen größer macht und Herz-Emojis mit einbaut.

Polizisten an dem Haus, in dem Cleo Smith gefunden wurde. © Quelle: imago images/AAP

Laut der Tageszeitung „Sydney Morning Herald“ hat der Mann im April 2020 Fotos auf Facebook hochgeladen, die ihn dabei zeigen, wie er eine Puppe zu einer Autofahrt mitnahm. Dazu soll er kommentiert haben: „Ich liebe es, meine Puppen auf Fahrten mitzunehmen und ihre Haare zu machen und Selfies in der Öffentlichkeit zu machen.“ Die Mitarbeiterin eines Spielzeugladens in Carnarvon sagte der australischen Zeitung, dass sie im Laufe der Jahre mehrere Puppen an den Mann verkauft hätten, die er als Geschenke verpacken ließ.

Angst vor Vergeltungsaktionen

Die Polizei selbst hat sich zu den Berichten, die in mehreren australischen Medien über den Mann erschienen, nicht näher geäußert. Von offizieller Seite hieß es nur, dass Cleo, als sie am Mittwoch kurz vor ein Uhr morgens im Haus gefunden wurde, mit Spielzeug spielte. Von ihrer Rettung selbst wurde zwar eine Tonaufnahme veröffentlicht, doch die ersten Bilder zeigen sie bereits außerhalb des Hauses – auf dem Arm eines Polizisten.

Die Polizei warnte die Bewohner des kleinen Ortes, in dem weniger als 5000 Menschen wohnen, zu viele Kommentare oder Spekulationen online zu hinterlassen. Derzeit ist die Angst vor Vergeltungsaktionen gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen zu groß.

„Harte Arbeit des Teams“ führte zum Erfolg

Die Vierjährige war Mitte Oktober auf einem einsam gelegenen Campingplatz aus dem Zelt ihrer Familie verschwunden. Nachdem die Polizei zunächst noch davon ausgegangen war, dass das Kind nur auf Erkundungstour gegangen und sich verlaufen hatte, verdichteten sich die Hinweise immer mehr, dass die kleine Cleo entführt wurde. Beispielsweise fehlte auch ihr Schlafsack und der Reißverschluss des Zelts war so weit hochgezogen, dass das zierliche kleine Mädchen gar nicht so hoch hätte reichen können. Wie genau die Polizei den vermeintlichen Täter ausfindig machte, ist noch nicht bekannt gegeben worden. In einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag hatte es geheißen, die „harte Arbeit des Teams“ habe die Beamten zu dem Haus geführt. Auswertungen von Mobilfunkdaten sollen wohl dabei geholfen haben.

Als Cleo Mittwochnacht von der Polizei in einem verschlossenen Haus in Carnarvon gefunden und befreit wurde, war sie physisch unverletzt. Erste Fotos lassen zudem vermuten, dass sie sich gut erholt. Ein Bild im Krankenhaus zeigte sie lachend und winkend, während sie ein Eis isst. In den kommenden Tagen sollen speziell geschulte Polizeibeamte mit Cleo sprechen, um herauszufinden, was in den 18 Tagen während ihrer Entführung passiert ist. Vonseiten der Polizei hieß es jedoch, dass dieser Prozess länger dauern könnte, da sie dabei sehr vorsichtig vorgehen müssten.