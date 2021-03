Christen demonstrieren gegen Eurovision-Song „El Diablo“

Anzeige

Anzeige

Nikosia. Religiöse Gegner des zyprischen Eurovision-Songs „El Diablo“ haben am Samstag in der Hauptstadt Nikosia vor der Zentrale des zyprischen Staatssenders RIK demonstriert. Sie hielten Transparente mit Aufschriften wie „Friedlich Nein zu El Diablo“ und „Zypern liebt Christus“ in die Höhe. Ein Demonstrant mit einem großen Kreuz in der Hand versuchte, über das abgesperrte Tor des Senders zu klettern. Die Polizei war präsent, musste jedoch nicht eingreifen, wie die Zeitung „Cyprus Times“ am Samstagnachmittag berichtete.

Drohung: Der Sender soll angezündet werden

Das Lied „El Diablo“ sorgt in Zypern für Aufregung, seit vor einer Woche eine anonyme telefonische Drohung einging, bei der es hieß, der Staatssender werde deswegen angezündet. Eine Online-Petition gegen den Song erzielte in der Folge fast 19.000 Unterschriften. Der Sender jedoch hielt an „El Diablo“ fest und verteidigte sich: Es gehe in dem Lied nicht etwa um die Huldigung des Teufels, sondern darum, dass eine Frau versuche, sich von einem schlechten, bösen Mann zu trennen.

Anzeige

Da griff die zyprische Kirche ein und wandte sich direkt an die Regierung mit der Forderung, den Song zurückzuziehen. Das Land mache sich mit dem Lied weltweit lächerlich, indem es erkläre, sich dem Teufel zu ergeben, hieß es in einer Mitteilung der Synode. Die Regierung reagierte prompt: Es handele sich um einen Fall der Freiheit in der Kunst, um einen musikalischen Wettbewerb, dem man nicht unnötige Dimensionen geben solle, sagte ein Sprecher.

Anzeige

Während alle sich streiten, darf sich die Interpretin auf Grund der aufgebrachten Debatte über stark erhöhte Popularität freuen. „Wir haben in nur wenigen Tagen eine Million Youtube-Views erreicht!“, jubelte die griechische Sängerin Elena Tsagrinou am Samstagabend auf Twitter. Dem Nachrichtensender CNN ließ sie mitteilen, sie und ihr Team blieben ihrem Ziel verpflichtet, Zypern beim ESC würdig zu vertreten.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Den Song „El Diablo“ haben Jimmy Thornfeld, Laurell Barker, Oxa und Thomas Stengaard komponiert. Der ESC wird dieses Jahr zwischen dem 18. und 22. Mai in Rotterdam ausgetragen.