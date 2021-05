Cholera, Krieg, Inflation: Mehr als zwei Dutzend Oktoberfeste ausgefallen

Anzeige

München. Das erneute Absage des Münchner Oktoberfests ist nicht die erste in der 210-jährigen Geschichte des berühmten Volksfestes. Insgesamt fielen 26 Oktoberfeste aus - unter anderem auch wegen einer Seuche: Im 19. Jahrhundert grassierte die Cholera.

1810 hatte München zur Hochzeit von Kronprinz Ludwig - der spätere König Ludwig I. - mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen das erste Oktoberfest gefeiert. Schon das vierte Oktoberfest 1813 fiel aus - wegen der Kämpfe mit Napoleon.

Keine Oktoberfeste während der Weltkriege

Ein paar Jahrzehnte später grassierte die Cholera. Zwei Mal wurde das Fest deswegen abgesagt: 1854 und 1873. In der ersten Welle starben in München fast 7400 Menschen. Unter ihnen war auch Königin Therese, der zu Ehren die Wiesn zum ersten Mal stattgefunden hatte und nach der das Festgelände, die Theresienwiese, benannt ist. Bevor die Cholera knapp zwanzig Jahre später zurückkehrte, ließ im Jahr 1866 der preußisch-österreichische Krieg keine Feierlaune aufkommen, Bayern war hier an der Seite Österreichs dabei.

Auch während der Weltkriege gab es keine Oktoberfeste. So feierte München von 1914 bis 1918 nicht. 1919 und 1920 fanden zwar kleine Herbstfeste statt, die aber nicht als Oktoberfeste zählen. 1923 wiederum hatten die Menschen wieder andere Sorgen: die Hyperinflation. Auch in diesem Jahr gab es keine Wiesn, ebenso während des Zweiten Weltkriegs. Erst 1949 ging es wieder richtig los.

Gut 70 Jahre wurde dann jedes Jahr gefeiert - bis die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr eine erneute Pause erzwang.