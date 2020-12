Chinesische Flugbegleiter sollen wegen Corona Windeln tragen

Anzeige

Anzeige

Die Luftfahrtbranche hat hart mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen und tut alles dafür, Flugreisen so sicher wie möglich zu gestalten. In China geht das nun so weit, dass die Luftfahrtbehörde dem Kabinenpersonal empfiehlt, auf Flügen in Gebiete mit hohen Corona-Zahlen Windeln zu tragen und die Toilette nicht zu benutzen. So soll das Ansteckungsrisiko mit Covid-19 reduziert werden. Das berichtet unter anderem die BBC unter Berufung auf neu veröffentlichte Richtlinien für Fluggesellschaften in China.

Dort steht die Windelempfehlung demnach in dem Abschnitt über Schutzausrüstung des Personals. Konkret gelte die Empfehlung für Charterflüge von und zu Orten, an denen es mehr als 500 Infektionen pro eine Million Menschen gibt. Zusätzlich soll das Flugpersonal Masken, Einweghandschuhe, Mützen, Schutzbrillen, Schutzbekleidung und Schuhüberzüge tragen, berichtet die BBC.