Chemieunfall in Frankfurter Industriepark: Sirenen warnen vor Chemikalienaustritt

Frankfurt. In einem Industriepark im Frankfurter Stadtteil Höchst ist es am Montagabend zu einem Chemieunfall gekommen, darüber informierte die Feuerwehr Frankfurt via Twitter. Sirenen warnen die Bewohner in der Nähe vor dem Austritt von Chemikalien. Bei dem ausgetretenen Stoff handele es sich um Chlorwasserstoff. Die Feuerwehr sei vor Ort und schlage die Dämpfe mit Wasser nieder. Der Alarm sei gegen 19.30 Uhr ausgelöst worden.

Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr sagte gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, dass am Abend Messungen vorgenommen werden, die ergeben sollen, ob und wie stark die Luft um den Industriepark verschmutzt sei. Bisherige Messungen hätten keine kritischen Werte ergeben. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.