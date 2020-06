Chaos auf Korsika: Gewitter und Starkregen treffen Hauptstadt Ajaccio

Anzeige

Anzeige

Ajaccio. Auf Korsika haben Gewitter und Starkregen in der Inselhauptstadt Ajaccio zu chaotischen Zuständen geführt. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichtete, wurden annähernd 200 Menschen in Sicherheit gebracht. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei einem Sturz.

Die Polizei sperrte wegen der Regenfälle zeitweilig den Zugang zu der Hafenstadt. Bilder zeigten Autos, die von den Wassermassen weggeschwemmt wurden. Die Mittelmeerinsel Korsika gehört zu Frankreich und ist im Sommer bei Touristen beliebt.