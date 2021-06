„Werden ihn immer vermissen“: Joe und Jill Biden trauern um Schäferhund Champ

Anzeige

Anzeige

„Unsere Herzen sind heute schwer“ so beginnt eine Nachricht, die das Weiße Haus in Washington am Samstagvormittag (Ortszeit) verließ. Präsident Joe Biden und seine Gattin Jill vermeldeten darin den Tod von Champ, ihrem Deutschen Schäferhund. Friedlich sei der „verlässliche und geschätzte Gefährte während der letzten 13 Jahre“ zu Hause eingeschlafen.

Noch während der letzten Monate, als seine Kräfte schwanden, habe Champ sich jedesmal aufgerappelt, wenn ein Familienmitglied den Raum betrat. „Er hat immer mit dem Schwanz gewedelt und mit einem Schnauzereiben dafür geworben, ihn am Ohr zu kratzen oder seinen Bauch zu kraulen“, heißt es in der Mitteilung. Wo immer die Bidens gewesen seien, habe auch Champ sein wollen und auch für die Familie sei es immer gut gewesen, ihn um sich zu haben.

„Wir lieben unseren süßen guten Jungen und werden ihn immer vermissen“

Die Vorliebe ihres Hundes für das Zusammenrollen vor Herrchens und Frauchens Füßen am Kaminfeuer würden die Bidens ebensowenig vergessen wie Champs Sich-Sonnen im Garten des Weißen Hauses. Freude wie Traurigkeit der Familienmitglieder habe er stets wahrgenommen und entsprechend reagiert: „Wir lieben unseren süßen guten Jungen und werden ihn immer vermissen“, schließt die Mitteilung.

Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Seit 1901 Theodore Roosevelt Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde, hatte nur Donald Trump keinen Hund (ja, überhaupt kein Haustier). Zuletzt hatten am 8. Mai Barack und Michelle Obama um ihren portugiesischen Wasserhund Bo getrauert.