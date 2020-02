„Casting für Prostituierte“: Schwere Belästigungsvorwürfe bei Victoria’s Secret

Anzeige

Die berühmten Shows der Lingeriemarke Victoria's Secret war lange Zeit der Inbegriff von Glamour und einer erfolgreichen Modelkarriere. Eine Recherche der „New York Times“ wirft nun jedoch dunkle Schatten auf die glitzernde Welt der „Angels“. Zwei mächtige Männer an der Spitze des Unternehmens sollen jahrelang eine „Kultur der Frauenfeindlichkeit, des Mobbings und der Belästigung“ gepflegt haben. Les Wexner, dem Besitzer der Modekette, wird in verschiedenen Aussagen vorgeworfen, jahrelang die Augen vor dem sexuellen Missbrauch seiner Models verschlossen zu haben, während er enge Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte.

Castingchef Ed Razek steht im Mittelpunkt der Vorwürfe

Castingchef Ed Razek und rechte Hand von Les Wexner steht im Mittelpunkt der Vorwürfe: Er soll versucht haben, Models zu küssen, sie aufgefordert haben, sich in Unterwäsche auf seinen Schoß zu setzen. 2018 soll er ein Model während der Victoria's Secret Fashion Show im Schritt berührt haben. Davon berichten drei Zeugen gegenüber der „New York Times“. Supermodel Bella Hadid soll ebenfalls Opfer seines belästigenden Verhaltens geworden sein: Er habe sie aufgefordert, ihre Unterhose wegzulassen und habe anschließend über ihre „perfekten Brüste“ gesprochen. Beschwerden über Razek habe Les Wexner ignoriert.

Ein anderes Model, Andi Muise, spricht offen über die Folgen, die die Ablehnung Razek gegenüber nach sich ziehen konnte: Ihre Karriere bei Victoria's Secret sei beendet gewesen, nachdem sie abgelehnt hatte, zu intimen Treffen mit Razek zu gehen. Die „New York Times“ beschreibt, dass Razek versucht habe, Muise bei einem ersten Abendessen zu küssen, sie mit intimen Mails überschüttet zu haben und einen „sexy Ort“ suchen wollte, an den er das Model bringen könne. Eine Einladung zum Abendessen in seiner Wohnung schlug Muise schließlich aus, weil sie sich bei dem Gedanken daran unwohl gefühlt habe. Daraufhin wurde sie nicht mehr als Model für Victoria's Secret gebucht. Die Vorwürfe gegen ihn weist Ed Razek zurück. Im Sommer 2019 war der Castingchef in den Ruhestand gegangen.

Ein anderes Model beschrieb Razeks Umgang mit den Frauen als „toxische Männlichkeit“: Er habe die Models spüren lassen, dass er die Macht über ihre Karriere in Händen halte.

Der Besitzer der Modekette, Les Wexner, sieht sich im Bericht der „Times“ außerdem mit Vorwürfen konfrontiert, jahrelang zugesehen zu haben, wie sein Freund Epstein versucht habe, Models als Sexsklavinnen zu gewinnen. Mit der Aussicht auf einen Job bei Victoria's Secret habe Epstein Fakecastings durchgeführt, bei denen er mindestens zwei der Bewerberinnen sexuell belästigt habe. „Es fühlte sich an wie ein Casting für Prostituierte“, sagte eine der Frauen gegenüber der „New York Times“. „Ich dachte, ich bin in der Hölle.“

