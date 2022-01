Impfgegner-Ärztin flüchtet wegen drohender Corona-Quarantäne vor der Polizei

Anzeige

Duderstadt. Die Ärztin und Impfgegnerin Carola Javid-Kistel befindet sich auf der Flucht vor der Polizei. Wie das „Göttinger Tageblatt“ (GT) berichtet, weigerte sich die Homöopathin, nach ihrer Einreise aus einem Hochrisikogebiet in Quarantäne zu gehen. Sie habe danach zwei Tage lang Patienten behandelt und mehrere Versammlungen von Impfgegnern besucht.

Dass sie die Quarantänepflicht missachtet hat, war ihr bewusst, sagt sie in einem Video auf Telegram: „Warum sollte ich mich in Quarantäne begeben? Ich bin fit.“ Als die Polizei sie am Dienstag in ihrer Praxis aufsuchen wollte, habe sie sich versteckt und sei anschließend unbemerkt geflüchtet. Wo sie sich nun versteckt hält, verrät sie nicht. Sie habe aber bereits übers Auswandern nachgedacht.

Verfahren wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse

Javid-Kistel betreibt eine Naturheilpraxis im niedersächsischen Duderstadt und ist in der Szene der Impfgegner und Corona-Leugner bekannt. Auf Telegram rief sie bereits zum Sturz der Regierung auf. Außerdem behauptet sie, dass Impfstoffe gegen Corona „biologische Waffen der fünften Generation“ seien. Diese würden gezielt eingesetzt, um „den größten Völkermord aller Zeiten umzusetzen“. Die Pandemie gebe es ihrer Meinung nach nicht.

Auch der Polizei ist die Ärztin bereits bekannt. 2021 wurde ihre Praxis durchsucht und Patientenakten sichergestellt. Gegen sie läuft ein Verfahren wegen des Ausstellens falscher Gesundheitszeugnisse. Laut Anklage soll sie 16 unberechtigte Maskenbefreiungsattesten ausgestellt haben. Sie selbst spricht offen von vielen weiteren und außerdem von „Impfunfähigkeitsbescheinigungen“. Aktuell prüft die zuständige Behörde, ob Javid-Kistel die Approbation entzogen werden sollte.