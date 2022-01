Cardi B übernimmt Bestattungskosten für Opfer von Brand in New York

Anzeige

New York. Nach dem schwersten Wohnhausbrand in New York seit mehr als drei Jahrzehnten mit mindestens 17 Toten will US-Sängerin Cardi B (29) die Kosten für die Bestattungen der Opfer übernehmen. „Ich kann gar nicht anfangen mir vorzustellen, was für Schmerzen und Qualen die Familien der Opfer durchstehen müssen, aber ich hoffe, dass es ihnen dabei helfen wird, weiterzumachen und zu heilen, wenn sie sich keine Sorgen über die Kosten der Bestattungen für ihre geliebten Menschen machen müssen“, hieß es in einer Mitteilung der Musikerin, aus der am Donnerstag zahlreiche US-Medien zitierten. Bürgermeister Eric Adams bedankte sich bei Cardi B.

Bei dem Brand in einem Hochhaus mit 19 Stockwerken in der Bronx, dem New Yorker Stadtteil aus dem auch Cardi B stammt, waren vor rund zwei Wochen mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen, darunter acht Kinder. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt. Ermittler gehen davon aus, dass eine defekte elektrische Raumheizung die Ursache war.