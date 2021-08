Café in Österreich will nur Ungeimpfte bedienen

Anzeige

Strobl. Der Ort Strobl liegt idyllisch am tiefblauen Wolfgangsee in Österreich. Während Gastronomie und Hotels dank der “3-G-Regel” - Genesen, Geimpft oder Getestet - im Alpenland wieder Publikum empfangen kann, geht wohl laut dem ORF ein Café im Ort einen drastisch anderen Weg. Dort wolle die Betreiberin nur ungeimpfte Gäste servieren. Beim Internetauftritt des Cafés, an den ein Bioladen angeschlossen ist, finden sich keine Hinweise auf solche Aussagen. Auf dem Instagram-Profil wurde aber unter Fotos des Cafés mehrfach der Hashtag “#unvaccinated only”, also “nur Ungeimpfte”, gesetzt.

Bürgermeister: „Man kann nur drüber lachen”

Laut ORF ist das Café ein großes Thema im kleinen österreichischen Ferienort. Auch der Bürgermeister, Josef Weikinger (ÖVP), habe immer wieder das Gespräch mit der Betreiberin deswegen gesucht. “Man kann nur darüber lachen, sich seinen Teil denken und an die Gäste zu appellieren, dort nicht hinzugehen. Denn das entspricht nicht unserer Linie”, so der Politiker gegenüber dem Sender. Doch rechtlich sei alles in Ordnung.

Nach vielen Versuchen einen Dialog zu führen, habe sich der Bürgermeister nun aber entschieden, das Thema nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. “Das ist natürlich Ortsgespräch, und so etwas kann man ja auch gar nicht verschweigen. Wir nehmen es aber nicht so wichtig, uns eingehend damit zu befassen, sondern man belächelt es einfach”, so Weikinger gegenüber dem ORF. Auch Gemeinde und Tourismusverantwortliche in der Wolfgangsee-Region hätten sich von dem Café distanziert. Die Betreiberin äußerte sich gegenüber der Presse nicht.