BVG gönnen Wahlsieg B(e)iden: Twitter-User kritisieren Einmischung bei US-Wahl

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind dafür bekannt, gern mal lustige Sprüche in den sozialen Medien zu posten. Nun äußern sie sich mit einer neuen Veröffentlichung auf Twitter zur US-Wahl. „Nächster Halt: Washingtonplatz“ steht dort über einem Bild mit der Aufschrift: „Als öffentliches Unternehmen dürfen wir nicht verraten, wem wir den Wahlsieg gönnen. Deswegen nur so viel: Wir wünschen’s beiden.“

Allerdings wird das „E“ im großgeschriebenen Wort „BEIDEN“ fast vollständig von einem Stern bedeckt. So ist also der Name „Biden“ von Donald Trumps Herausforderer Joe Biden (Demokraten) zu lesen.

Kritik und Unterhaltung

Was witzig gemeint ist, kommt bei einigen nicht so gut an. Mehrere User kritisieren unter dem Post die Einmischung der BVG. „Mich interessiert an dieser Stelle, welche objektiven Auswirkungen die US-Präsidentschaftswahl auf die Berliner Verkehrsbetriebe hat. (Außer die Memes, die das Social Media team posten kann)“, schreibt beispielsweise JackMcBobo. „Unmöglich sowas! evtl einfach raus halten“, meint eine andere.

Andere hingegen amüsieren sich über den Post. So kommentiert einer beispielsweise: „Das Social Media-Team verdient sowas von eine Gehaltserhöhung und eine Beförderung.“