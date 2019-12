Busunglück in Indonesien - Mindestens 25 Tote

Anzeige

Anzeige

Bei einem Busunglück in Indonesien sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 14 Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, nachdem möglicherweise die Bremsen nicht funktioniert hätten und der Bus auf der Insel Sumatra in eine Schlucht stürzte, teilte Polizeichefin Dolly Gumara am Dienstag mit. Das Unglück passierte am Montag kurz vor Mitternacht an einem Hang im Süden der Insel.

Gumara zufolge stürzte der Bus in eine 80 Meter tiefe Schlucht mit einem schnell fließenden Fluss. Der Fahrer hatte in der bergigen Gegend augenscheinlich die Kontrolle über den Bus verloren. Die Suche nach weiteren Passagieren, die möglicherweise vom Wasser davongetrieben wurde, werde noch fortgesetzt, sagte Gumara. Es war nicht klar, wie viele Fahrgäste sich im Bus befunden hatten. Der Fahrer und zwei Mitarbeiter wurden getötet. Ausgelegt war der Bus für 52 Passagiere.

Der Bus kam aus der Stadt Bengkulu und war auf dem Weg in die Provinzhauptstadt Palembang. Überlebende sagten der Polizei, die Bremsen hätten augenscheinlich nicht funktioniert. Diese untersuche die Ursache, sagte Gumara.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/AP