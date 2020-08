Busunfall in Polen mit neun Toten: Staatsanwaltschaft ermittelt

Anzeige

Warschau. Nach einem Busunfall in Südpolen mit neun Toten ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Autofahrer, der den Zusammenstoß ausgelöst haben könnte. Dem 67-Jährigen werde die unbeabsichtigte Verursachung eines Verkehrsunfalls vorgeworfen, der das Leben und die Gesundheit vieler Menschen bedroht habe, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Gliwice (Gleiwitz) am Montag mit.

Neun Menschen sterben

Bei der Kollision eines Reisebusses mit einem Kleinbus in Schlesien waren in der Nacht auf Sonntag neun Menschen ums Leben gekommen, sieben wurden zum Teil schwer verletzt. Zum Unfallhergang vermutet die Polizei, dass der Kleinbus infolge eines Ausweichmanövers auf der nassen Landstraße ins Schleudern kam, umkippte und auf die Gegenfahrbahn rutschte. Der entgegenkommende Autobus sei daraufhin gegen das Dach des auf der Seite liegenden Fahrzeugs gekracht.

Dem bereits am Sonntag festgenommenen 67-jährigen Pkw-Fahrer werfen die Ermittler vor, er habe mit einem riskanten Überholmanöver den Fahrer des Kleinbusses zum Ausweichen gezwungen. Laut Nachrichtenagentur PAP drohen ihm bis zu acht Jahre Haft.