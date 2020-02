Busfahrer will blinde Frau nicht mitnehmen - wegen ihres Blindenhundes

Anzeige

Melbourne. Die 50-jährige Louise Pearson aus Melbourne (Australien) fährt seit drei Jahren mit ihrem Blindenhund jeden Tag zur Arbeit, doch erstmals hat sich ein Busfahrer am Dienstag geweigert, die blinde Frau und ihren Hund Arthur mitzunehmen - schließlich seien im Bus keine Tiere erlaubt. Der Streit löste sogar einen Polizeieinsatz aus, wie der australische Nachrichtendienst 7news berichtet.

Pearsons Erfahrungen mit Busfahrern seien bisher größtenteils gut gewesen, das habe sich jedoch geändert, als ein Fahrer sich weigerte, sie und ihren Blindenhund Arthur mitzunehmen, heißt es in dem Bericht. Die blinde Frau war auf dem Weg zur Arbeit.

Polizei musste anrücken

“Der Bus hielt vor mir, die Türen öffneten sich und der Busfahrer sagte zu mir: Keine Hunde in diesem Bus”, sagte die 50-Jährige gegenüber “7news". “Ich habe ein paar Mal gesagt, dass dies ein Blindenhund ist und dass ich blind bin” - doch ohne Erfolg. Ein Fahrgast mischte sich in das Gespräch ein und erklärte dem Fahrer, dass er die Dame jeden morgen mit ihrem Hund in diesem Bus sehe - doch der Busfahrer weigerte sich weiterhin, Pearson und ihren Arthur mitzunehmen. Es entwickelte sich ein Streit, als der Bus nach 50 Minuten noch immer still stand, rief der Busfahrer schließlich die Polizei - er beharrte darauf, dass Arthur kein Blindenhund sei. Die Frau wolle sich gegenüber ihm auch nicht ausweisen.

Der Busfahrer war laut “7news” weniger als sechs Monate bei der Betreiberfirma beschäftigt. Paul Giusti, Chef der Dyson-Gruppe, entschuldigte sich später bei Louise Pearson und Arthur und teilte mit, dass das Unternehmen den Vorfall untersuchen werde: “Es scheint, dass der Vorfall durch ein Missverständnis verursacht wurde. Wir sind enttäuscht, dass ihr Weg zur Arbeit nicht so verlief, wie es hätte sein sollen. Wir hoffen, dass Louise Pearson unsere Entschuldigung annimmt und dass sie sich viele Jahre lang wohl fühlen wird, wenn sie mit uns unterwegs ist.”

RND/ros