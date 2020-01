Buschfeuer in Australien: Rettungskräfte sollen verwaiste Babytiere töten

Anzeige

Die Natur und Tierwelt leiden weiter unter den Waldbränden in Australien. Mehr als eine Milliarde Tiere sollen schätzungsweise bislang ihr Leben in den Flammen verloren haben, dennoch schöpfen die Helfer Hoffnung und Trost, wenn sie vereinzelte Tiere vor dem sicheren Tod retten können. Nichtsdestotrotz rät die Regierung des Bundesstaates Victoria den Einsatzkräften vor Ort dazu, bestimmte Tiere zu töten, sobald sie aufgefunden werden.

Video Buschbrände in Australien – nun hat sich die Lage zugespitzt 0:58 min Schon seit Oktober wüten Buschbrände in Australien – nun hat sich die Lage zugespitzt. © dpa

Tierschützer sind gegen Richtlinie

In erster Linie sollen davon jene Tiere betroffen sein, die sich nicht selbst versorgen können und auf Milch eines Muttertiers zum Überleben angewiesen sind. Darunter fallen etwa Koala- oder Kängurubabys. In einem Schreiben, das die Regierung 2018 eigens für den Umgang mit Wildtieren im Fall von Buschfeuern größeren Ausmaßes herausgegeben hat, steht geschrieben, dass diese Tiere „eine lange Pflege“ benötigen und folglich „nicht erfolgreich in die Wildnis“ integriert werden können. Die Konsequenz: Es wird die Tötung der Babytiere empfohlen – entweder durch eine Spritze oder durch Erschießen.

Gegen diese Richtlinie wird nun seitens Tierschutzorganisationen demonstriert. Dennoch ist nicht klar, wie viele verwaiste Jungtiere bereits von Einsatzkräften getötet wurden.

