Buschfeuer in Australien: Junger Mann rettet Koalas vor dem Tod

Die Buschfeuer in Australien wüten weiter. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Australiens Premier Scott Morrison sagte gerade am Montag: „Die Feuer brennen immer noch, und sie werden noch über Monate brennen.“ Mindestens 24 Menschen starben bereits - und geschätzt Hunderte Millionen Tiere.

Die Einwohner versuchen auf ihre Art zu helfen - so wie Patrick Boyle, ein junger Mann aus Mallacoota, einem australischen Küstenort. Er rettet Koalas und andere Wildtiere aus den Buschländern. Bekannt wurde das, als seine Schwägerin Renae Bruce die Fotos in den sozialen Medien teilte. Darauf ist Boyle unter anderem mit einem in eine Decke gewickelten Koala im Arm zu sehen.

Dazu schreibt die Frau: "Das ist nur einer von sieben Koalas, den mein mutiger und selbstloser Schwager gerettet hat. Seit dem Buschfeuer sucht er in den Buschländern nach verletzten Wildtieren. Er hat sie alle in das Tierheim in Mallacoota gebracht." Anschließend ruft sie für Spenden für das Tierheim auf, das zurzeit mit verletzten Wildtieren überfüllt sei, aber sein Bestes tue, um alle zu verpflegen.

Mehr als 31.000 Mal wurde der Facebook-Post bereits geteilt, mehr als 4000 Kommentare finden sich darunter. Das Thema scheint zu bewegen: Denn die Tiere haben nach den Bränden in der freien Natur kaum Überlebenschancen, da ihnen jede Lebensgrundlage genommen wurde.

RND/hsc